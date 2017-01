Spoedcursus: zo rijd je veilig bij sneeuw en ijzel

In heel Nederland geldt code oranje vanwege de gladheid. Het advies is om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Maar als je toch ergens heen moet, neem dan deze tips in acht over rijden bij sneeuw en ijzel.

Trek rustig op

Als je snel optrekt, kunnen de wielen gaan slippen. Bij sneeuw bestaat het gevaar dat de banden zich dieper in de sneeuw ingraven, waardoor de auto niet meer van zijn plek komt. Geef dus weinig gas als je optrekt en laat de koppeling rustig opkomen. Het kan helpen om niet in de eerste, maar de tweede versnelling weg te rijden.

Het kan soms ook helpen om veiligheidssystemen als ESC (Electronic Stability Control) uit te zetten, want de correcties van deze systemen maken het wegrijden in sneeuw moeilijker.

Sturen

Neem met glad weer gas terug in de bochten. Ga er minder hard in dan je gewend bent en stuur ook vooral niet te scherp in om te voorkomen dat je gaat glijden.

Remmen

Als je een noodstop moet maken, rem dan niet pompend want dan werkt het antiblokkeersysteem (ABS) niet. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt, dus trap je rem en koppeling hard in. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort, dat betekent dat het systeem werkt. ABS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien (dus niet blokkeren), waardoor je kunt blijven sturen als dat nodig is.

In bochten kun je met glad weer beter niet remmen. Om vaart te minderen, kun je beter het gas loslaten. Moet je toch remmen in een bocht en begin je te glijden, blijf dan rustig en ga niet hard aan je stuur trekken. Laat de auto glijden en draai intussen je stuur rustig in de juiste rijrichting. Zodra je wielen weer grip krijgen, zal de auto dan vanzelf de goede kant oprijden. Desnoods helpt de vangrail om je weer in het juiste spoor te krijgen.

Houd afstand

Als het glad is moet je meer afstand houden dan normaal. Als je moet remmen, duurt het namelijk langer voor je stilstaat.

Kijk ver vooruit

Hoe verder je vooruit kijkt, hoe beter je stuurlijn is. Bovendien zie je dan eerder aankomen dat je moet gaan afremmen.

Winterbanden

Winterbanden hebben meer grip bij glad weer, maar zijn geen wondermiddel. Dus ook met winterbanden moet je rekening houden met de omstandigheden en is het slim om bovenstaande tips te volgen.

Zorg ook dat je winterbanden de juiste spanning hebben. Sommige mensen denken dat het helpt om de bandenspanning te verlagen omdat de banden dan meer contact maken met de weg en dit zou moeten resulteren in extra grip. Dit gaat echter ten koste van de stabiliteit en omdat winterbanden zachter van structuur zijn dan zomerbanden, worden de banden al snel te slap.