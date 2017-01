Al zeker tweehonderd ongelukken op spekgladde wegen

Al vroeg in de ochtend hebben ijzel en sneeuw geleid tot problemen in het verkeer. Rond 07.30 uur meldde de verkeersinformatiedienst dat er naar schatting zo'n tweehonderd ongelukken waren geregistreerd. "De ongevallen blijven maar gebeuren", zegt een woordvoerder. Op sommige snelwegen wordt niet harder gereden dan 50 kilometer per uur.

Vooral in het westen was het aan het einde van de nacht spiegelglad en schoven veel wagens van de weg. Later breidden de problemen zich uit naar onder meer Utrecht, Noord-Brabant, Friesland en Flevoland. Op allerlei wegen zijn ongelukken gebeurd. Veel vertragingen worden veroorzaakt door vrachtwagens die zijn geschaard. De gladheid verplaatst zich naar het oosten. Maar ook in het westen gebeuren nog steeds ongelukken.

Hier en daar zijn wegen afgesloten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de A4 in de richting van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een auto. De weg is dicht ter hoogte van Burgerveen.

Code oranje

Automobilisten wordt aangeraden alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is. Vanwege de weersomstandigheden geldt in het hele land code oranje. In een groot deel van het land sneeuwt of ijzelt het.