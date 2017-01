Miljoenenprijs voor Rotterdammer in Europese lotto

Een Rotterdammer heeft 18 miljoen euro gewonnen in de Eurojackpot. De man of vrouw is een van de vijf Europese winnaars die de prijs van 90 miljoen euro mogen delen.

Het nieuws is gemeld door de Nederlandse Loterij, een van de organisatoren van het Europese kansspel. De identiteit van de winnaar is niet bekendgemaakt. Hij of zij vulde de winnende getallen in bij een winkel in Rotterdam-Lombardijen.

Duitsland

De Eurojackpot wordt in zeventien landen gespeeld en bestaat sinds 2012. De maximale prijs is 90 miljoen. Het is voor de derde keer dat die maximale jackpot valt, maar voor het eerst dat hij moet worden gedeeld.

Drie van de vier andere winnaars komen uit Duitsland, de andere uit Denemarken. Verder gingen 35 Europeanen met de tweede prijs aan de haal, van bijna zes ton per persoon. Onder hen zijn twee Nederlanders, uit Arnhem en Weert.

Oudejaarsloterij

Het bedrag van 18 miljoen euro is meer dan de winnaars van de afgelopen Oudejaarsloterij in Nederland ontvangen. Die twee winnaars hadden elk een half lot en moeten het daardoor stellen met 'slechts' 15 miljoen euro per persoon.