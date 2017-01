Dodelijke schietpartij Breda; mogelijk liquidatie

Een schietpartij in Breda heeft gisteravond het leven gekost aan een man. De politie vermoedt dat het gaat om een 60-jarige Bredanaar. Onderzocht wordt of het gaat om een liquidatie, zo laat een woordvoerder weten.

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding binnen dat er was geschoten in de Lunetstraat. Agenten en ambulancemedewerkers vonden het slachtoffer op een fietspad. Ze hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Over de identiteit van de dader(s) en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.