Schutter Fort Lauderdale is Irak-veteraan; motief nog onduidelijk

De verdachte van de schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale is een voormalige reservist. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger diende de 26-jarige Esteban Santiago in de Nationale Garde en werd hij afgelopen zomer ontslagen.

Santiago werd de afgelopen dag opgepakt nadat hij op de luchthaven vijf mensen had doodgeschoten en acht mensen had verwond. Hij kwam van een vlucht uit Alaska en opende plotseling het vuur in de bagagehal.

Slechte prestaties

Over zijn motief is nog niets bekend. Wel heeft zijn broer tegen persbureau AP gezegd dat hij onder psychologische behandeling stond in Alaska, waar hij woont.

Santiago zat een paar jaar bij de Nationale Garde, die bestaat uit reservisten en waarvan elke staat een eigen eenheid heeft. In 2010 werd hij namens het Amerikaanse territorium Puerto Rico uitgezonden naar Irak. Daar zat hij een jaar. Later ging hij bij de Nationale Garde in Alaska. Het leger ontsloeg hem in augustus omdat hij "onvoldoende presteerde", zegt een woordvoerder zonder dat toe te lichten.

Ruimbagage

De arrestatie van Santiago op de luchthaven verliep relatief eenvoudig. Na de schietpartij gooide hij zijn wapen neer en ging hij met gespreide armen en benen op de grond liggen, waarna de politie hem overmeesterde.

Santiago had het wapen in zijn ruimbagage meegenomen. Onderzocht wordt hoe hem dat is gelukt.