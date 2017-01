Advocaat vraagt vrijlating van twee SFB-rappers

15 jaar

KM, het derde bandlid dat in een politiecel zit, is de enige die heeft toegegeven dat hij in april 2015 seksueel contact heeft gehad met een meisje dat toen 15 was. Hij was toen zelf 17. Hij spreekt eveneens tegen dat zijn twee bandgenoten bij de gewraakte vrijpartij betrokken waren.

De moeder van het meisje, die in mei 2015 aangifte deed, heeft de aangifte intussen ingetrokken. Ze is geschrokken van alle nieuwe commotie. Voor advocaat Schurman is dat mede een argument om de vrijlating te eisen.

"De situatie rond KM is ingewikkelder omdat hij zelf heeft toegegeven dat hij seks met het meisje heeft gehad", zegt Schurman tegen de NOS. "Maar hij wist niet hoe oud ze was. Bovendien zou het meisje vier maanden later 16 worden, en dan is seks niet meer strafbaar."

Geen dwang

De raadsman zegt te hopen dat de rechter-commissaris inziet dat de zaak niets te maken heeft met seksueel misbruik van een minderjarige. Ook het meisje heeft intussen gezegd dat er geen enkele sprake is geweest van pedofilie of dwang. "Ik heb er daarom vertrouwen in dat ook KM niet lang meer vastzit", zegt Schurman. "Maar alles op zijn tijd."



De rechter-commissaris moet maandag reageren op het verzoek. Als hij meegaat in de argumentatie van de advocaat, kan het tweetal diezelfde avond Nederlandse tijd op vrije voeten zijn.