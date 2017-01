De rol van mensensmokkelaars in een dodelijk jaar voor vluchtelingen

Hoe kan dat?

"Het is maar de vraag of er echt sprake van een toename of dat het beter in kaart is gebracht", zegt Rijken. Het IOM meldt op zijn website dat de wereldwijde stijging van gestorven vluchtelingen grotendeels is toe te schrijven aan betere informatie over sterfgevallen.

Toch zijn er aanwijzingen dat op de Middellandse Zee-route meer risico's worden genomen. "Een aantal boten dat wordt teruggevonden, hebben niet eens voldoende brandstof om Lampedusa of laat staan Sicilië te bereiken", zegt Italië-correspondent Rop Zoutberg.

'Smokkelaars waarschuwen kustwacht'

Mensensmokkelaars lijken meer te vertrouwen op de vele reddingsschepen voor de Italiaanse kust. "Ik heb zelfs gehoord dat mensensmokkelaars, nadat ze migranten op zee hebben gestuurd, per telefoon een berichtje uitdoen naar patrouilleschepen dat er weer een bootje aankomt", zegt Rijken.