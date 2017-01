Goed begin voor Verbij, maar Nuis zit vol met trucjes

Na de eerste dag van de allereerste EK sprint gaat Kai Verbij aan de leiding, maar de vlag gaat nog lang niet uit bij de Nederlands kampioen sprint. Kjeld Nuis kroop na een mislukte 500 meter toch weer dichterbij dankzij zijn overwinning op de 1.000 meter en de Duitser Nico Ihle staat tweede op 0,19 seconde.

"Het is een goed begin", aldus Verbij. "Maar Kjeld verslaat me wel weer. Ik had mijn voorsprong liever wat groter gehouden."