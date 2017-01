Duizenden varkens komen om bij brand in stal Nijmegen

Bij een brand in een varkensstal in Nijmegen zijn zeker 3000 dieren omgekomen. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat veel varkens om het leven kwamen. "De stal stond al in lichterlaaie toen we aankwamen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Er staan nog meer stallen met varkens op het terrein. Die zijn gespaard gebleven. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg.

Volgens Omroep Gelderland woedde de brand op een varkenshouderij op de Palkerdijk in Nijmegen. Over de oorzaak is nog niets duidelijk. De veiligheidsregio zegt dat het sein brand meester is gegeven.