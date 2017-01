Verbij aan de leiding op EK sprint, Nuis herpakt zich

Kai Verbij heeft na de 1.000 meter op de EK sprint in Heerenveen de leiding overgenomen van Ronald Mulder. De Nederlands kampioen op de 1.000 meter klokte in Thialf de tweede tijd (1.09,01). Kjeld Nuis herpakte zich na een teleurstellende 500 meter door de 1.000 meter te winnen in 1.08,77. De Noor Havard Lorentzen reed de derde tijd.