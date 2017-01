Hackers hadden geen invloed op uitslag verkiezingen, zegt Donald Trump

Aankomend president Trump erkent dat Rusland, China en andere landen of groepen Amerikaanse regeringsinstellingen en bedrijven proberen te hacken. Hij is vanavond bijgepraat door de hoogste bazen van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Trump zei na het gesprek dat volgens hem de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen niet is beïnvloed door aanvallen van hackers, al zei hij dat vanuit het buitenland ook geprobeerd is de Democratische Partij te hacken.

De chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen met "steeds meer zekerheid" te weten dat de Russen hebben geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden, maar ze hebben daar nog geen harde bewijzen voor openbaar gemaakt. Het is niet bekend wat ze gezegd hebben tegen Trump, die deze maand president Obama opvolgt.

Constructief

Trump zei dat hij een constructief gesprek had met de inlichtingenchefs, maar dat hij ervan overtuigd is dat er geen beïnvloeding is geweest van de uitslag of van stemcomputers. Hij wil binnen negentig dagen na het aantreden van zijn regering met plannen komen om hacken "agressief te bestrijden".

Trump toonde zich al eerder meermalen zeer sceptisch over de beschuldigingen van de veiligheidsdiensten dat de Russen onder meer servers van de Democratische Partij hebben gehackt.