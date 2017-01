Door aanslagen ruim 1,5 miljoen passagiers minder op Zaventem

Het aantal passagiers op Zaventem is vorig jaar met 7 procent gedaald als gevolg van de aanslagen op de luchthaven op 22 maart 2016.

De Brusselse luchthaven schrijft dat er vorig jaar 21,8 miljoen passagiers zijn verwerkt. In 2015 waren dat er 23,5 miljoen. Vóór de aanslagen groeide het aantal passagiers juist. Na de aanslagen was de luchthaven twaalf dagen gesloten. Vanaf begin april kwam het vliegverkeer geleidelijk op gang. In juni werd weer op volle capaciteit gewerkt.

Niet alleen de sluiting van het vliegveld, maar ook de aanhoudende terreurdreiging in Europa heeft invloed gehad op de cijfers. Een aantal reizigers besloot vanwege die dreiging niet te vliegen.

Top drie

Hoewel Zaventem minder passagiers kreeg dan in het recordjaar 2015, staat 2016 toch nog in de top drie van de Brusselse luchthaven. In december reisden zelfs meer passagiers via de luchthaven dan ooit eerder in die maand. En het aantal overstappers is vorig jaar met 4,6 procent gestegen, ondanks de tijdelijke sluiting.