Bijna hele PVV-fractie weer op kandidatenlijst Kamerverkiezingen

De PVV van Geert Wilders heeft de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart bekendgemaakt. Er staan vijftig namen op. Van de huidige Kamerleden keert alleen Reinette Klever niet terug.

Een opvallende naam op de lijst is de nummer vier, Gidi Markuszower. Hij trok zich in 2010 terug van de lijst toen de AIVD waarschuwde dat hij contacten had met een buitenlandse inlichtingendienst. Dat was volgens NRC Handelsblad de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst.

Markuszower noemde de beschuldigingen destijds "zo absurd" dat hij zich er moeilijk tegen kon verdedigen. In het belang van de PVV trok hij zich daarom van de kandidatenlijst terug, was zijn verklaring.

Vrouwen op 2 en 3

Hoogste nieuwkomer op de lijst is Vicky Maeijer, op plek drie. Zij zit nu in het Europees Parlement. Fleur Agema is de nummer 2 op de lijst. Van de huidige fractie staan Dion Graus en Raymond de Roon het laagst, op 12 en 13.

Derde nieuwkomer op 14 is Eerste Kamerlid en juriste Danai van Weerdenburg. Daarna volgen het Overijsselse Statenlid Edgar Mulder, de voormalige verpleegkundige Karen Gerbrands, die al van 2010 tot 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer zat, en Léon de Jong, de voormalige voorzitter van de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad. Ook hij zat al eerder in de Tweede Kamer. Hij heeft een relatie met Fleur Agema.