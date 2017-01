Sneeuw en ijzel: liever niet de weg op

Wie vandaag de auto neemt, moet rekening houden met extreme gladheid. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is.

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het hele land. Dat is de op een na hoogste waarschuwing.

Gisteravond laat begon het in het westen van het land te sneeuwen. Dat breidde zich vervolgens uit over de rest van het land. In grote delen van het land is de sneeuw overgegaan in ijzel.

De hele dag

De komende dag zal het nog enige tijd ijzelen en sneeuwen. Daardoor zal de gladheid in grote delen van het land aanhouden, in het oosten en zuidoosten waarschijnlijk tot in de avond.

Weggebruikers die ondanks de waarschuwingen in de auto stappen, krijgen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.

IJzelritten NS

Om te voorkomen dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleiding hebben machinisten vannacht met lege treinen door het land gereden.

Met deze 'ijzelritten' schrapen machinisten de ijzel van de bovenleiding, om zo de kans op hinderlijke ijsgroei tijdens de nacht te verkleinen. IJzel leidt ertoe dat de trein geen contact meer maakt met de bovenleiding. De trein krijgt dan onvoldoende stroom en kan niet rijden.