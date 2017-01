Uitgever Bild beschuldigd van aanranding

Kai Diekmann, die tot eind deze maand uitgever is van Bild Zeitung, wordt door een medewerkster beschuldigd van aanranding. Hij zou haar in de zomer bij het zwemmen in Potsdam hebben lastiggevallen. Ze heeft aangifte gedaan en het openbaar ministerie is naar aanleiding daarvan een onderzoek begonnen.

Diekmann, die als baas van het boulevardblad Bild een Bekende Duitser is, ontkent dat er iets is gebeurd. Zijn advocaat zegt dat hij het volste vertrouwen heeft in de afloop van het strafrechtelijk onderzoek.

De medewerkster meldde het voorval deze zomer meteen bij haar werkgever, uitgever Axel Springer. Naar aanleiding daarvan werd een intern onderzoek gehouden. De conclusie daarvan was dat er geen strafbaar feit was gepleegd. De resultaten van het onderzoek zijn overgedragen aan de politie.

Diekmann stopt op 31 januari als uitgever van de Bild-groep. Het besluit om te stoppen had hij al ruim een jaar geleden genomen. De beschuldiging van aanranding overschaduwt wel zijn afscheid bij Bild, de krant die bekend staat om zijn vette en emotionele koppen.