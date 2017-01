Kou, controles, drukte en ijzel: wintersporters morgen lang in de auto

Die drukte begint waarschijnlijk al 's ochtends. Rond München en bij grensovergangen tussen Oostenrijk en Duitsland kan de wachttijd vroeg oplopen. Aan de grens mogen als gevolg van de vluchtelingencrisis controles worden uitgevoerd. Dat gebeurt onder meer bij Salzburg en bij Kufstein.

De ANWB waarschuwt bovendien voor accuproblemen. Omdat het kwik in de wintersportgebieden vannacht daalt tot 25 graden onder nul, leveren accu's in de ochtend mogelijk niet voldoende energie om de motor te starten. Wie twijfelt aan de accu, wordt geadviseerd om elektrische snufjes zoals stoel- of achterruitverwarming alvast uit te zetten. Dan wordt de accu gespaard.

IJzel

Eenmaal voorbij München zijn de problemen allerminst voorbij. Op de A3 richting Keulen en op de A61 richting Venlo wordt het zeer druk en kan het verkeer te maken krijgen met ijzel, als gevolg van sneeuwbuien die komende nacht over Nederland en Duitsland trekken.

Weerbureaus houden hun hart vast. Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor gladheid en Weerplaza houdt in Nederland rekening met code oranje of zelfs code rood. Het oosten en zuidoosten, waar vrijwel alle wintersporters weer het land zullen binnenkomen, kunnen tot zaterdagavond te maken hebben met sneeuw of ijzel. In het westen zijn de problemen waarschijnlijk eerder voorbij.