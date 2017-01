Sainz sr. haalt na zware crash de finish maar geeft op in Dakar

Carlos Sainz senior gaat niet meer van start in de Dakar-rally. Na een zware crash in de vierde etappe haalde de Spanjaard wonderbaarlijk genoeg nog wel de finish, maar zijn Peugeot is te gehavend om in verder te rijden.

Sainz, winnaar van de editie in 2010 en tweevoudig wereldkampioen in de rallysport, vloog uit de bocht, reed een klein ravijn in en sloeg daarbij enkele malen over de kop. "We misten de bocht in een poging tijd goed te maken", verklaarde Sainz de crash, die hem kansloos maakte voor de eindzege.