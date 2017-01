Ahmed (11) uit Irak: ik zag hoe IS mijn vader onthoofdde

In het noorden van Irak zijn speciale opvangkampen voor getraumatiseerde kinderen. In een van de kampen van Unicef vertelt Ahmed van 11 hoe hij is gevlucht voor IS. Zijn moeder moest hertrouwen met een IS-strijder. Zijn vader, een politieman, werd onthoofd voor zijn ogen.

In het kamp worden zo'n 70 jongens behandeld voor hun trauma's. De kinderen krijgen therapie om te verwerken wat ze hebben meegemaakt tijdens de bezetting door IS en het vluchten voor het geweld.

Vluchtelingenstroom

De afgelopen dagen neemt de vluchtelingenstroom uit de belegerde stad Mosul in het noorden van Irak toe. Islamitische Staat heeft de stad nog in handen, maar wordt steeds meer teruggedrongen door het Iraakse leger. 

Afgelopen nacht vielen elitetroepen stellingen van IS in Mosul aan. Ze werden daarbij gesteund door luchtaanvallen van de coalitie onder leiding van de VS. Tientallen IS-strijders zouden daarbij zijn gedood, volgens een woordvoerder van het Iraakse leger.