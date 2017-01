Vanaf middernacht code oranje voor gladheid door sneeuw en ijzel

Weggebruikers moeten vanaf middernacht rekening houden met spekgladde wegen door sneeuw en ijzel. Het KNMI heeft voor morgen code oranje voor het hele land afgekondigd.

"De kans is heel groot dat het in een groot deel van het land gaat ijzelen", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert. Weerplaza meldt dat er ook kans is op code rood. Bij code rood is de kans op schade, letsel en overlast door extreem weer groot.

Het KNMI verwacht vanavond sneeuw in het westen van het land. In de nacht valt er ook sneeuw in het oosten. Plaatselijk kan er 1 tot 3 centimeter vallen.

Morgenochtend vroeg kan het vooral in het westen heel glad worden op de wegen. In de loop van de nacht gaat de sneeuw daar over in ijzel. In de ochtend loopt de temperatuur in het westen langzaam op.

In de rest van het land gaat het wat later ijzelen en stijgen de temperaturen ook later. Het kan nog de hele dag duren voor de temperaturen overal boven het nulpunt komen. Het oosten en zuidoosten kunnen daardoor tot in de avond last houden van sneeuw en ijzel.