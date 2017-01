'Volgende Amri of Abdeslam lastig tegen te houden'

De diensten staan wat dat betreft vaak voor een lastige keuze, vertelt Van Ginkel. "Er lopen in Europa honderden, misschien wel duizenden mensen rond die radicaliseren. Om een verdachte te volgen, zijn dagelijks vijf tot zeven personen nodig. Er is simpelweg niet genoeg mankracht om iedereen in de gaten te houden."

Daar komt bij dat de veiligheidsdiensten, politie en justitie in België en Duitsland zijn opgedeeld per deelstaat. Er zijn veel verschillende instanties die informatie met elkaar moeten delen. Dat gaat lang niet altijd goed. Niet voor niets pleitte de Duitse minister van Binnenlandse Zaken deze week voor stevige hervormingen.

In Nederland is de samenwerking tussen de AIVD, politie, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding beter geregeld, zegt Van Ginkel. "De instanties delen informatie in de Contra-terrorisme Infobox. Zo kunnen ze een profiel schetsen van personen die mogelijk gevaarlijk zijn. Daar is iedereen erg blij mee."