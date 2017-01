Sloten raken verstopt door uitheemse waterplanten

Waterschappen in Nederland hebben steeds vaker te maken met slecht doorstromende watergangen, veroorzaakt door uitheemse plantensoorten die zich razendsnel verspreiden. Sommige exotische waterplanten zijn de afgelopen decennia zo sterk opgerukt dat ze hier en daar de doorstroming van watergangen belemmeren, meldt het CBS.

Vooral de laatste tien jaar is de invasieve of woekerende uitheemse plant aan een opmars bezig in Nederland. Deze planten kwamen oorspronkelijk niet in Nederland voor, maar zijn in het verleden veel geïmporteerd om vijvers op te leuken.

Met name de grote waternavel, het parelvederkruid en de watercrussala zijn vanuit de vijver op zoek gegaan naar een meer natuurlijke habitat en die hebben ze gevonden in sloten, beken en rivieren. De grote waternavel komt nu maar liefst 150 keer zo veel voor als in 1990.