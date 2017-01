'Geen enkel teken voor helder brexit-plan Groot-Brittannië'

Het lijkt een zware klus te worden voor Tim Barrow, de nieuwe Britse ambassadeur bij de Europese Unie. Zijn voorganger Ivan Rogers nam dinsdag plotseling ontslag en dat onderstreept volgens de Britse onderzoeker Simon Usherwood nog maar eens de complexiteit van de brexit.

"Zijn vertrek betekent een groot verlies van expertise en contacten voor Groot-Brittannië. In een tijd waarin die harder nodig zijn dan ooit", zegt Usherwood. Hij is verbonden aan de universiteit van Surrey en doet onderzoek naar de Britse relatie met Europa.

'Deadline lijkt niet haalbaar'

De vertrokken Rogers had in zijn afscheidsbrief felle kritiek op de regering van Theresa May en haar onduidelijke aanpak van de brexit. May wil uiterlijk eind maart de onderhandelingen in gang zetten over de uittreding van de EU. Usherwoord kan zich niet voorstellen dat die deadline wordt gehaald.

"Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de regering voor het einde van maart een helder plan heeft om het EU-lidmaatschap op te geven."