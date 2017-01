Dagprijs voor De Rooy, Van den Goorbergh valt uit

Trucker Gerard de Rooy is winnaar geworden van de vierde rit in de Dakar-rally. De tweevoudig winnaar herstelde zich zo van zijn malheur van woensdag toen hij kelderde in het klassement. De Rooy (Iveco), eindwinnaar in 2012 en 2016, boekte in de rit door Argentinië en Bolivia zijn 31ste etappezege.

Motorcoureur Toby Price, de winnaar van 2016, viel in diezelfde rit uit. De Australische KTM-coureur brak zijn dijbeen bij een val in de etappe van San Salvador de Jujuy naar Tupiza. Ook Jürgen van den Goorbergh viel uit. Hij had te veel last van de naweeën van zijn val in de vorige rit.

Frans onderonsje

Bij de auto's, waar tweevoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah niet meer startte na zijn malheur van woensdag, won de Fransman Cyril Despres, die landgenoot Sébastien Loeb als klassementsleider afloste.