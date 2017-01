'Kapotte stuw Grave zorgt alleen al in Mook voor tonnen schade'

Even verderop langs de Maas kan Jan van Neijenhof ook niet veel meer doen dan wachten tot het water terug is. Hij heeft een oliebedrijf dat levert aan passerende binnenvaartschepen. Die komen voorlopig niet.

"Dit is het olieponton. Daar zit 400.000 liter gasolie in", zegt hij. "Dat is mijn voorraad. Met mijn oliebootje vaar ik over de Maas. Dan probeer ik mijn spullen te verkopen aan de schippers die hier langs varen."

Hij vertelt dat ook zijn buren, bedrijven in de grind- en zandhandel, geen werk meer hebben. "Normaal heb ik een hele goede boterham hier. Nu is het nul, helemaal niks. We weten niet hoe lang het gaat duren. Dat is het ergste. Je wordt in onzekerheid gelaten."