'Koortslipvirus hopelijk het medicijn dat mijn kanker opruimt'

Het herpesvirus injecteren om huidkanker te genezen? "Het maakt me niets uit", zegt een vrouw met huidkanker. "Als het maar werkt. Het (de huidkanker, red.) is al zes keer weggesneden, maar komt steeds heviger terug. Dit is het medicijn dat het hopelijk allemaal gaat opruimen", zegt de patiënt, die anoniem wil blijven.

Ze is een van de eersten die de nieuwe behandeling ondergaat in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Het virus dat koortslip veroorzaakt, is zo aangepast dat het kankercellen doodt en het eigen afweersysteem stimuleert.

Hoe werkt het?

De arts legt het haar uit: "Het herpesvirus wordt door kankercellen opgenomen en vernietigt ze van binnenuit." Uit testen blijkt dat de methode bij de helft van alle patiënten aanslaat. "De huidkanker kan compleet verdwijnen en vervolgens een periode lang wegblijven."