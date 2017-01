Prins Constantijn in Las Vegas: dit is dé plek om je te bewijzen

"Ik denk dat we veel nieuwe technologieën gaan zien, dat we verrast worden door wat er straks allemaal te krijgen is. En dat we met onze Nederlandse start-ups een impact gaan hebben op wat er hier gebeurt."

Dat zegt prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta, over de Consumer Electronics Show (CES). Hij is met een recordaantal jonge Nederlandse techbedrijven in Las Vegas, om aan de bijna 180.000 bezoekers te laten zien wat innovatieve Nederlandse ondernemingen te bieden hebben. "Dit is de belangrijkste techbeurs, dé plek om jezelf te bewijzen."