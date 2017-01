Nigeriaanse leger vindt ontvoerd meisje met baby

De leider van Boko Haram, Abubakar Shekau, weersprak vorige week in een videoboodschap dat zijn terreurgroep was verslagen. Hij zei dat de oorlog nog maar net was begonnen en hij riep zijn strijders op door te gaan met het doden, bombarderen en ontvoeren van mensen.

Kritiek op vasthouden meisjes door regering

De regering heeft veel kritiek gekregen op de manier waarop de bevrijde meisjes worden behandeld. Die worden in de hoofdstad Abuja in afzondering gehouden. Het verweer van de regering is dat ze daar worden behandeld voor hun trauma's en zich rustig kunnen voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving.

De meisjes zelf lieten weten dat ze niets liever wilden dan met Kerst terug te zijn in Chibok, maar ze mochten niet naar de kerk en kregen hun ouders pas na Kerst te zien.

Voedselschaarste

De islamitische opstand van Boko Haram begon zeven jaar geleden en kostte aan meer dan 20.000 mensen het leven. Volgens de VN heeft Boko Haram een humanitaire crisis veroorzaakt. 2,6 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van de terreurorganisatie. Meer dan 5 miljoen mensen in het noordoosten van Nigeria hebben een groot tekort aan voedsel.