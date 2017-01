Minder patiënten bij eerste hulp door extra huisartenposten

In Den Haag is het aantal mensen dat onnodig naar de spoedeisende hulp (SEH) gaat, fors gedaald. Volgens de huisartsendienst SMASH is dat aantal met de helft tot tweederde naar beneden gegaan. Het gaat om 'zelfverwijzers', mensen die zichzelf melden bij het ziekenhuis, maar eigenlijk naar de huisartsenpost zouden moeten. Bij verschillende Haagse ziekenhuizen zijn nieuwe posten gekomen waar dag en nacht huisartsen werken.

De huisartsendienst SMASH, het Haga Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn in 2013 begonnen met een proef om het aantal zelfverwijzers omlaag te krijgen. Doel was de medische kosten te laten dalen. Behandeling via de huisarts is aanzienlijk goedkoper dan behandeling via de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De huisartsendienst wijst erop dat in Nederland de huisarts de eerst aangewezen zorgverlener is waar mensen met gezondheidsproblemen naartoe gaan. Toch kiezen nog veel mensen ervoor zich direct te melden bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Nieuwe huisartsenposten

Hoewel de proef nog niet is afgelopen, blijkt dat het in Den Haag lukt de zogeheten zelfverwijzers eerst bij de huisartsenpost langs te laten gaan. Dat kan doordat er huisartsenposten zijn geopend bij het Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg en de HMC-locatie Westeinde. Die posten zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag open.

Mensen die zich nu melden bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Den Haag dat meewerkt aan de proef, moeten eerst langs de huisarts op de huisartsenpost. Die bepaalt vervolgens of de patiënt naar het ziekenhuis moet.

Als patiënten geen huisarts hebben, krijgen ze het verzoek zich zo snel mogelijk bij een in te schrijven.

Geen eigen risico

Volgens huisartsendienst SMASH levert de proef forse besparingen op. Niet bekend is gemaakt hoeveel. De huisartsen wijzen erop dat er voor patiënten ook financiële voordelen zijn te behalen. Iemand die door de huisarts wordt behandeld, hoeft zijn eigen risico niet aan te spreken.

In Den Haag overleggen huisartsen en ziekenhuizen nu hoe de proef kan worden omgezet in een definitieve werkwijze. Er is ook veel belangstelling uit de rest van Nederland.