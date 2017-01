Go Ahead niet naar Turkije vanwege angst voor terrorisme

Go Ahead Eagles reist uit angst voor terrorisme zaterdag niet af naar het Turkse Belek voor het geplande vierdaagse trainingskamp. Na de aanslag in Istanbul tijdens Nieuwsjaarsnacht volgde donderdag een aanslag in Izmir.

"Go Ahead Eagles vindt het op dit moment onverantwoord spelers en staf te laten afreizen naar Turkije", aldus de eredivisieclub in een verklaring. Belek ligt op een slordige 500 kilometer rijden van Izmir. De club noemt dat "gevoelsmatig" te dichtbij.

Go Ahead is de enige eredivisieclub die een trainingskamp in Turkije had belegd. Spanje en Portugal zijn dit jaar de favoriete locaties.