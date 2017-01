Noorwegen stopt als eerste land met FM-radio

Noorwegen is het eerste land ter wereld dat het FM-radionetwerk helemaal afschaft. In plaats daarvan moeten alle radiokanalen digitaal gaan uitzenden, via DAB.

Het Noorse parlement hakte de knoop hierover vorige maand door. De belangrijkste reden is de ruimte die het digitale netwerk biedt voor meer radiokanalen. Ook is de verwachting dat het geluid er beter op wordt, in een land dat wordt doorsneden door fjorden en bergen.

Critici zeggen dat het veel te vroeg is om nu al helemaal over te gaan op digitale radio. Het is alleen te beluisteren via een DAB+-radio, en veel mensen hebben dat apparaat nog niet. Ze zouden bijvoorbeeld belangrijke waarschuwingen kunnen missen die via de radio worden uitgezonden. Ook zijn er zo'n twee miljoen auto's in Noorwegen die nog geen digitale radio hebben.

Volgende week stopt de noordelijke stad Bodoe als eerste met FM. Voor het eind van het jaar moet het hele land over zijn op digitaal.

Nederland

In Nederland wordt digitale radio gepromoot door de NPO, de verschillende radiozenders en de overheid, maar er is nog geen besluit gevallen over de officiële overgang van analoog naar digitaal. Digitale radio is in Nederland vooralsnog buitenshuis het best te ontvangen. Op termijn moet het ook binnen steeds beter worden.