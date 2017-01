Appmakers verdienden 20 miljard dollar via App Store

Makers van apps voor smartphones, tablets en andere apparaten hebben vorig jaar 20 miljard dollar verdiend via de App Store van Apple. Dat is een record, en 40 procent meer dan in 2015, zegt het Californische bedrijf.

Pokémon Go, het spelletje dat deze zomer uitgroeide tot een rage, werd het meest gedownload. Pokémon Go is gratis te downloaden, maar spelers kunnen binnen het spel betalen voor extra's. De game was ook een van de best verdienende apps. Maar hoeveel geld gebruikers er precies aan uitgaven, wil Apple niet zeggen.

Andere grootverdieners waren de games Monster Strike, Fantasy Westward en Clash Royale.

2,2 miljoen apps

In de App Store staan nu 2,2 miljoen apps, een stijging van 20 procent in een jaar tijd.

In december kwam Super Mario Run uit. Het was voor het eerst dat een Mario-game op een smartphone te spelen was. In vier dagen tijd werd het spel van Nintendo 40 miljoen keer gedownload, een record.

Hoeveel mensen daadwerkelijk betaalden voor het spel, hebben Apple en Nintendo niet bekendgemaakt. Gebruikers kunnen een paar levels gratis spelen, daarna moeten ze een tientje betalen voor de rest van het spel. Voor een app is dat een relatief hoog bedrag.