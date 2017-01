Zo veel vakantie als je wil? Het werkt, een beetje

Werknemers die zelf mogen weten hoeveel vakantiedagen ze opnemen, misbruiken die optie niet. Dat concludeert het Nederlandse bedrijf dat vorig jaar als eerste begon met een ongelimiteerd aantal vakantiedagen.

Bynder, een startup uit Rotterdam die actief is met marketingsoftware, hoopte met het experiment te bereiken dat medewerkers vaker op vakantie zouden gaan en zo beter tot rust zouden komen.

Dat lukte, al is het resultaat niet overweldigend. Medewerkers namen gemiddeld 14,6 vakantiedagen per jaar op. Voordat het project van start ging waren dat 13,1 dagen. Geen enkele medewerker was langer dan een maand afwezig.

Wettelijk mogen Nederlandse werknemers vier keer het aantal uren opnemen dat ze wekelijks werken. Wie vijf dagen per week werkt, mag dus twintig dagen per jaar met vakantie.

Backpacken door Azië

"We zijn blij om te zien dat er afgelopen jaar gemiddeld meer vrije dagen zijn opgenomen", zegt directeur Chris Hall. Bang dat zijn mensen plotseling een halfjaar zouden gaan backpacken door Azië, was hij niet. "In de praktijk zien we dat het niet zo'n vaart loopt. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en denken ook aan het bedrijfsbelang."

De startup heeft besloten door te gaan met het onbeperkte verlof en hoopt dat medewerkers dit jaar weer iets vaker vakantie nemen. "We kunnen onze mensen met een gerust hart deze vrijheid geven. Hopelijk volgen andere bedrijven dit voorbeeld", aldus Hall.