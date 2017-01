Bitcoin keldert in een paar uur ruim 20 procent in waarde

De bitcoin is vandaag meer dan eenvijfde in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Vanochtend was een bitcoin 1113 dollar waard, een paar uur later was dat nog maar 885 dollar.

De daling volgt op een forse stijging van de digitale munt de afgelopen weken. De bitcoin kwam deze week zelfs dicht in de buurt van het recordniveau dat in november 2013 werd bereikt: 1163 dollar.

De waarde van de online munt fluctueert vaak sterk. Na het dieptepunt van 885 dollar is de bitcoin rond 15.00 uur alweer een stuk meer waard op bitcoin-marktplaats Bitstamp, namelijk zo'n 950 dollar.

De bitcoin is onder meer geliefd bij criminelen, omdat er geen toezicht op is.