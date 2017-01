In een rijtjeshuis aan de Schepenen in Hoorn woedt een zeer grote brand. De brandweer is aan het zoeken naar een vermiste persoon in de woning, meldt regionale omroep NH. Het vuur is inmiddels overgeslagen naar meerdere naastgelegen woningen.

De brandweer kan nog niet zeggen of er gewonden zijn gevallen. De brand is ontstaan in de keuken.