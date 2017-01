De Giro winnen? Dumoulin verwacht niet dat het gaat lukken

Veel concurrentie

Dumoulin is de derde Nederlandse kopman die in de Giro voor het klassement gaat rijden. Eerder lieten Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) al weten om in 2017 voor het roze te gaan. En ook de rest van het deelnemersveld is niet misselijk: onder anderen Nairo Quintana en Vincenzo Nibali hebben hetzelfde doel.

Vorig jaar reed Dumoulin al zes dagen in de roze trui, nadat hij de openingstijdrit in Apeldoorn won. Waarmee is Dumoulin komend seizoen tevreden? "Is zevende worden een prijs? Misschien wel, als je kijkt naar mijn ontwikkeling. Maar als je echt voor truien of het podium gaat dan denk dat dat heel erg moeilijk gaat worden."

Tour is onwaarschijnlijk

Hoewel zijn programma slechts tot en met de Ronde van Zwitserland (na de Giro) is vastgelegd, zal Dumoulin waarschijnlijk de Tour de France, waar hij vorig jaar twee etappes won, overslaan. "Vooralsnog wel. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik daarheen ga. Maar dat dachten we vorig jaar ook en toen stond ik toch aan de start."