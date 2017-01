Zo ligt voormalig miljoenenstad Aleppo erbij na jaren van oorlog

Voor de oorlog begon, was Aleppo als grootste stad van Syrië een levendige miljoenenstad. Voor toeristen een van de populairste steden van het land. Rebellen namen zo'n vier jaar geleden het oosten van Aleppo in, het westen bleef in handen van president Assad. Vanaf dat moment werd er aan de lopende band gevochten. Van de prachtige binnenstad, die veranderde in de frontlinie, is vrijwel niks meer over.

Reuters-fotograaf Omar Sanadiki ging terug naar verschillende plekken waar hij voor de oorlog foto's maakte. Teruggaan naar waar hij vroeger vaak kwam, was emotioneel voor Sanadiki.

"Ik huilde en wenste op dat moment dat ik de stad nooit eerder had gekend", zegt hij tegen een Britse nieuwszender. "Ik heb zoveel herinneringen op die plekken en het lukte me niet om de juiste foto's te maken. Het was moeilijk om de stad zo te zien."