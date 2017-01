Indonesië verbreekt toch niet militaire banden met Australië

Indonesië en Australië blijven toch militair samenwerken. In tegenstelling tot wat de Indonesische bevelhebber gisteren zei, verbreken de twee landen de banden niet.

President Widodo zegt dat de betrekkingen met Australië nog altijd goed zijn. Het leger stuurt zijn manschappen niet meer naar een taalcursus op een luchtmachtbasis in Perth. Op die basis zou lesmateriaal aanwezig zijn over de onafhankelijkheidsstrijd van West-Papoea. Een kwestie die in Indonesië heel gevoelig ligt.

Na de Nederlandse terugtrekking uit Nieuw-Guinea beloofde Nederland dat het dat het westelijk deel van het eiland, het huidige West-Papoea, onafhankelijk zou worden. Onder druk van de Verenigde Staten en Indonesië trok de Nederlandse regering die belofte in en werd West-Papoea een deel van Indonesië.

Generaal Gatot

Het nieuws over het bevriezen van de betrekkingen gisteren kwam van generaal Gatot Nurmantyo. Hij heeft zich al meermaals negatief uitgelaten over de betrekkingen met Australië, omdat hij denkt dat Australië de samenwerking gebruikt om de beste Indonesische militairen naar het land te halen.

De Australische minister van Defensie Marise Payne bevestigt dat er materiaal aanwezig was over West-Papoea op de basis, maar zegt ook dat het inmiddels is verwijderd.

In het kader van de militaire samenwerking tussen Indonesië en Australië traint de Indonesische luchtmacht op de basis in Perth.