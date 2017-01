Vrouwen in Innsbruck aangerand op nieuwjaarsavond

De politie in de Oostenrijkse stad Innsbruck is op zoek naar een groep mannen die op Oudjaarsavond zeker achttien vrouwen zou hebben aangerand. De vrouwen zeggen dat de mannen hen vastgrepen en probeerden hen te kussen. Dat zou zijn gebeurd op een plein in de stad waar een concert en een vuurwerkshow werden gegeven, melden Oostenrijkse media.

De groep aanranders (twintigers en dertigers) zou uit vijf tot zes mannen hebben bestaan met een buitenlands uiterlijk, zeggen ooggetuigen.

Innsbruck heeft al langer last van groepen Noord-Afrikaanse jongeren die overlast veroorzaken en de politie denkt dat de verdachten in die hoek moeten worden gezocht.

Filmpjes

De politie onderzoekt videobeelden die door ooggetuigen zijn gemaakt. "Die filmpjes zijn van slechte kwaliteit, maar we proberen het beste ervan te maken", zegt de politie.

De politie had extra agenten ingezet in de binnenstad van Innsbruck. Aanleiding voor de maatregel waren de gebeurtenissen van vorig jaar in Keulen waarbij honderden vrouwen tijdens de jaarwisseling werden aangerand of bestolen.