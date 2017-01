Arrestatie voor dodelijke schietpartij in Amsterdam

De politie heeft een man opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam november vorig jaar. Het slachtoffer, de 18-jarige Naoufal Mohammadi, was vermoedelijk een omstander die getuige was van een ruzie op straat.

Mohammadi zat in een sisha-lounge toen twee mannen een woordenwisseling kregen. De twee gingen naar buiten en de jongen ging volgens de politie poolshoogte nemen. Bij de schietpartij die volgde, werd Mohammadi dodelijk geraakt; volgens de politie was dat "onbedoeld".

Drugs en contanten

De man van 33 die nu is opgepakt zou de schutter zijn. Hij is vorige week aangehouden in Parijs en is naar Nederland overgebracht, morgen wordt hij voorgeleid.

Naar aanleiding van de arrestatie zijn er huiszoekingen geweest in Amsterdam en Zaandijk. Daarbij zijn een kilo cocaïne, een vuurwapen en 10.000 euro gevonden. Het wapen waarmee Mohammadi werd geraakt, is nog niet gevonden.

Op de avond van de schietpartij waren al drie mensen aangehouden, twee van hen hadden lichte verwondingen. Zij zijn na verhoor vrijgelaten.