Minste doden ooit op spoorwegovergangen

In Nederland zijn vorig jaar bij ongelukken op spoorwegovergangen vier mensen om het leven gekomen en 28 mensen gewond geraakt. Dat is het laagste aantal ooit gemeten. De afgelopen jaren gebeurden er op spoorwegovergangen steeds minder ongelukken, bevestigt ProRail na berichtgeving van BNR. De dalende trend werd ingezet begin jaren 80.

De meeste ongelukken gebeuren doordat mensen op het laatste moment door de slagbomen glippen.

Tussen 1975 en 1982 vielen er jaarlijks nog tussen de veertig en zeventig doden door ongelukken bij spoorwegovergangen. "Het aantal dodelijke slachtoffers fluctueert, maar daalt gestaag", zegt een woordvoerder van ProRail.

In 2015 waren er dertien doden. Zelfdodingen zijn niet bij de cijfers opgeteld.

Voorlichting

ProRail noemt drie oorzaken voor de daling. "Er zijn heel veel overwegen opgeheven. Daarvoor zijn bijvoorbeeld bruggen of tunnels in de plaats gekomen. Ook zijn sommige overwegen beter beveiligd. En we geven voorlichting bij scholen en bedrijven."

De meeste overwegen zijn beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen. Nog zo'n 100 van de overwegen op de openbare weg zijn niet beveiligd. ProRail wil zo snel mogelijk van deze spoorwegovergangen af. "Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we bijvoorbeeld de gemeente of provincie voor nodig."