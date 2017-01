Jongen in VS mishandeld, daders zetten beelden live op Facebook

In de VS is ophef ontstaan over een filmpje van een zwakbegaafde jongen die wordt mishandeld in Chicago. De mishandeling is door de daders gefilmd en de beelden zijn rechtstreeks via Facebook uitgezonden.

De mishandeling was in een woning. Hoe de jongen daar terechtkwam, is niet bekend. Wel kende hij een van de daders.

Het 18-jarige slachtoffer was vastgebonden, werd geslagen en met een mes bewerkt. Hij zou 48 uur in het huis zijn vastgehouden. De zwarte verdachten riepen tijdens de mishandeling "fuck Donald Trump'' en "fuck white people".

De politie heeft vier mensen opgepakt, twee mannen en twee vrouwen. Agenten vonden de jongen na de mishandeling op straat. "Het is ziekmakend'', zei de hoofdcommissaris van de politie op een persconferentie. "Je vraagt je af wat mensen ertoe brengt om iemand zoiets aan te doen."