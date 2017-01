'Het bevaarbaar maken van Maas-Waalkanaal duurt veel te lang'

"Omvaren vanwege de problemen in het Maas-Waalkanaal kost ons ongeveer 200.000 euro per maand", vertelt Martin Seine van schipperscorporatie PTC vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Seine vindt dat het veel te lang duurt voordat het kanaal weer bevaarbaar is. "Dit duurt weken, dat is gewoon buiten proporties."

Het water in het Maas-Waalkanaal zakte vorige week donderdag snel toen een binnenvaartschip de stuw bij Grave deels vernielde. Een paar uur na de aanvaring werd de sluis bij Heumen gesloten, maar toen was het waterpeil al met ruim een meter gezakt.