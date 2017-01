Spektakel in de woestijn: techbeurs CES begint in Las Vegas

Verleiden en verleid worden: dat is techbeurs CES in Las Vegas in een notendop. Vandaag gaat voor de vijftigste keer de beursvloer open van 's werelds grootste technologie-evenement. Voor grote jongens als Samsung dé plek om hun nieuwste innovaties te presenteren. Voor start-ups het moment om te laten zien wat ze waard zijn.

De Consumer Electronics Show, zoals de CES officieel heet, is gigantisch. Ahoy (45.000 vierkante meter) en de Jaarbeurs (100.000 vierkante meter) vallen in het niet bij de vierkante meters die hier worden bezet. Er worden zo’n 180.000 mensen verwacht die kunnen rondlopen over 2,5 miljoen vierkante meter beursvloer.

Op zoek naar succes

De beurs opent vandaag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Maar als je als bedrijf van aandacht verzekerd wil zijn, moet je vooraf een perspresentatie houden. Die waren er de afgelopen twee dagen volop. Bekende merken, zoals Toyota, Samsung en chipmaker Nvidia, presenteerden hun visie op de toekomst.

Een van de opvallendste presentaties was die van automaker Faraday Future. Het bedrijf toonde dinsdagavond in Las Vegas zijn eerste auto. Niks was te gek voor het bedrijf. Zo werden er een Bentley, Ferrari en een Tesla van het podium afgereden om te bewijzen dat de auto van Faraday Future, de FF 91, sneller is.