Ook Dijsselbloem nu voor hogere winstbelasting bedrijven

In navolging van PvdA-lijsttrekker Asscher zegt nu ook minister Dijsselbloem van Financiën dat hij wil dat bedrijven meer belasting gaan betalen. In een opiniestuk in het AD schrijft hij dat de verhoging nodig is om "het evenwicht tussen gewone Nederlanders en internationale bedrijven, en tussen werkenden en vermogenden, te herstellen".

Eind november zei Dijsselbloem nog tegen RTL Z dat Nederland de winstbelasting de komende jaren juist moest verlagen om internationaal concurrerend te blijven. Hij benadrukt in de krant dat hij spreekt als PvdA-kandidaat en niet als minister.

De maximale vennootschapsbelasting is op dit moment 25 procent. Welk hoger percentage Dijsselbloem nu in gedachten heeft, zegt hij niet.