Opvolger Kerry krijgt 180 miljoen dollar mee van zijn werkgever

Rex Tillerson, de beoogde minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, heeft met zijn werkgever ExxonMobil een afscheidsregeling afgesproken ter waarde van 180 miljoen dollar.

De komende tien jaar zou Tillerson eigenlijk bij elkaar twee miljoen aandelen Exxon krijgen, maar in plaats daarvan betaalt Exxon Tillerson nu al de contante waarde van die aandelen.

Dat geld stort Tillerson in een trustfonds dat wordt beheerd door derden zolang hij minister van Buitenlandse Zaken is. Op die manier wil hij critici de mond snoeren die bang zijn dat hij als minister besluiten neemt die hem of zijn voormalige werkgever financieel voordeel opleveren ten koste van het Amerikaanse belang. Oliegigant ExxonMobil doet wereldwijd zaken.

Niet verplicht

Officieel zijn Amerikaanse bewindslieden niet verplicht om hun investeringen te verkopen voor ze aan de slag gaan, maar ze moeten zich wel verre houden van onderwerpen die gevolgen hebben voor die investeringen. Zou Tillerson zijn Exxon-aandelen houden dan zou hem dat ernstig beperken in zijn ambt.