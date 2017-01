Man uit Meppel overlijdt alsnog aan vuurwerkverwondingen

De 54-jarige man uit Meppel die met de jaarwisseling ernstig gewond raakte door vuurwerk is overleden. Vlak na de jaarwisseling ontplofte er in zijn woonplaats een stuk vuurwerk in zijn gezicht. Volgens de politie stak hij dat zelf af.

Het is voor zover bekend de eerste vuurwerkdode rond de jaarwisseling in drie jaar. Gisteren verspreidde de politie al het bericht dat de man was bezweken aan zijn verwondingen. Die moest daar toen van terugkomen toen een familielid zei dat de man nog vocht voor zijn leven.

De melding dat de man gewond was geraakt kwam twintig minuten na de jaarwisseling bij de politie binnen. De Meppelaar werd met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.