Mysterieuze radioflitsen: we weten in ieder geval waar ze vandaan komen

Sinds de ontdekking van de eerste radioflits in 2007 zijn er zo'n twintig gevonden. Een van deze radioflitsen bleek zichzelf te herhalen. Een team wetenschappers, onder wie Nederlandse astronomen, bepaalden de afstand van de aarde tot de bron van de herhalende flits. Zij hebben er nu over geschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Geduld

Nu de astronomen in ieder geval één bron van deze radioflitsen kennen, gaat er een aantal dingen gebeuren, zegt Schilling. Die plek waar de herhalende flits is gezien, wordt straks nog beter in de gaten gehouden met meer telescopen. "Want daar hoef je alleen maar geduld voor te hebben."

Maar ook de plekken waar andere flitsen zijn gezien, worden beter gevolgd. "En in Canada is nog een nieuwe radiotelescoop in aanbouw. Die telescoop kan een veel groter gedeelte van het heelal in de gaten houden. Daarmee hopen wetenschappers tientallen flitsen per dag te zien."

En hoe meer flitsen worden waargenomen, hoe meer het de wetenschap oplevert. "Het is de wetenschap in optima forma. Het geeft ons de mogelijkheid om alle mogelijke verklaringen weg te strepen en nieuwe theorieën te ontwikkelen", zegt Schilling.