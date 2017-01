Grote cocaïnevangst in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is 250 kilo cocaïne ontdekt. De drugs waren verstopt in dozen bananen uit Ecuador. Er zijn vijf verdachten gearresteerd.

Medewerkers van de zeehavenpolitie, de douane en de Fiod vielen een fruitbedrijf in de haven binnen, toen een vrachtwagen de dozen kwam ophalen. Een van de verdachten is een medewerker van het bedrijf. Twee andere opgepakte mannen werkten er als uitzendkracht.

Bij de verdachten is huiszoeking gedaan. Er zijn onder meer vuurwapens, tasers, een geldtelmachine en sieraden in beslag genomen.

De vijf mannen zijn tussen de 29 en 47 jaar oud en komen uit Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en Berkel en Rodenrijs. Ze zitten vast.