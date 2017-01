FC Utrecht geeft Zakaria Labyad een kans

FC Utrecht heeft Zakaria Labyad aan de selectie toegevoegd. De aanvaller zat sinds de zomer thuis, nadat zijn contract bij Sporting Lissabon was ontbonden.

De 23-jarige Labyad, geboren in Utrecht, doorliep bij PSV de jeugdopleiding en na 67 wedstrijden in het eerste verkaste hij in de zomer van 2012 na een conflict over zijn contract naar Sporting. Zijn Portugese avontuur liep op niets uit en Sporting verhuurde hem onder meer aan Vitesse (53 duels en dertien doelpunten) en Fulham.

Utrecht strikte eerder al de 30-jarige middenvelder Wout Brama. Hij moet de geblesseerde Rico Strieder vervangen.