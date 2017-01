Opluchting bij ECB: inflatie in eurolanden loopt flink op

De consumentenprijzen in de eurozone lopen steeds harder op. In december bedroeg de inflatie 1,1 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als in de maand ervoor. De stijging is vooral te danken aan de hogere olieprijs en de energieprijzen.

In december 2015 lag de olieprijs een stuk lager en was deze hard op weg naar een dieptepunt, met een prijs van minder dan 30 dollar voor een vat in januari. Een vat ruwe olie kost inmiddels weer rond de 55 dollar. Het effect van de lage olieprijzen begint nu ook, zoals dat heet, uit de inflatiecijfers te lopen, zodat de inflatie naar verwachting verder zal stijgen.

Als de beweeglijke energie- en voedselprijzen uit de inflatiecijfers worden gefilterd, blijft de zogeheten kerninflatie over, en dan komt het gemiddelde cijfer voor de eurolanden in december uit op 0,9 procent, iets meer dan in november. Het CBS komt donderdag met de Nederlandse inflatiecijfers. In november steeg het prijspeil met 0,6 procent.

ECB

De inflatie in de eurozone is het hoofdpijndossier van de Europese Centrale Bank (ECB). De prijzen zitten al drie jaar ver onder de doelstelling van bijna 2 procent. Door de rente te verlagen naar nul en maandelijks grootschalig schulden op te kopen, probeert de ECB de inflatie op te jagen.

De olieprijs trok het inflatiecijfer echter steeds verder omlaag en de matige economische groei en geringe loonstijgingen zwengelden de prijzen ook al niet aan. De huidige stijging van de prijzen werd verwacht en is voor de ECB ook een teken dat het monetaire beleid werkt.